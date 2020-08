Marvel’s Avengers: Spider-Man non influirà sulla storia

L’annuncio che Spider-Man sarà (a partire dal 2021) il personaggio esclusivo di Marvel’s Avengers per Play Station 4 e Play Station 5 ha stupito (e amareggiato) moltissimi giocatori, scatenando un’infinita polemica su tutti i forum. Al di là della comprensibile delusione di coloro che non potranno utilizzare l’arrampicamuri però, la natura di Spider-Man come personaggio post-lancio ed esclusivo per le sole piattaforme di casa Sony ha generato anche interrogativi sul suo reale coinvolgimento nella storia principale del gioco di Crystal Dynamics.

Stando a quanto affermato dagli stessi sviluppatori in una intervista con Wccftech, la storia di Spider-Man sarà contenuta in un proprio arco narrativo e non avrà influssi sulla trama principale del gioco, e che non sarà sostituito da nessun altro personaggio al di fuori di Play Station. In particolare, il direttore dei combattimenti Vince Di Napoli ha spiegato:

“Spider-Man è un’aggiunta rispetto all’arco narrativo e al progresso della main story. Non ci sarà nessuno scambio o nient’altro di simile. Abbiamo il nostro piano, abbiamo i nostri eroi che usciranno e le storie, le sfide e l’escalation del gameplay che avevamo programmato. Sta continuando tutto come previsto. E poi, al di sopra di tutto questo, ora abbiamo anche Spider-Man e sapete, lui si inserisce in queste cose, è questa la chiave. Non ci sarà nessun cambiamento o nessuna modifica per sistemarlo. Deve inserirsi nel piano più grande e in tutto ciò che abbiamo già. Perché, Sony è arrivata e ha detto ‘Ehi, potresti aggiungere questo, un po’ come una ciliegina sulla torta?’. Ma questo non influisce o cambia il gioco in alcun modo. Il progetto sta andando avanti come pianificato e concepito all’inizio, con tutte le espansioni in mente”.



E la conferma che, dunque, la storia di Spider-Man sarà contenuta in un arco narrativo a sé stante arriva anche dal direttore creativo Shaun Escayg che, a domanda diretta, ha risposto:

“Assolutamente sì”

Questo chiaramente chiude anche le porte a un coinvolgimento importante di Spider-Man nella trama di Marvel’s Avengers, un aspetto deludente vista l’importanza dell’eroe nell’universo Marvel e a livello di immagine globale, ma comunque prevedibile, considerato il fatto che si tratta di un personaggio esclusivo per una sola piattaforma.

Anche se Crystal Dynamics non ha rivelato alcun dettaglio su quello che sarà l’arco narrativo dell’arrampicamuri, è stato reso noto che le storie dei personaggi che saranno aggiunti post-lancio si concentreranno principalmente sul loro primo incontro con il gruppo dei Vendicatori.

Marvel’s Avengers (recentemente entrato in closed beta su PS4) è atteso al lancio il prossimo 4 settembre su PC, Play Station 4, Xbox One e Google Stadia, mentre le versioni next-gen per Play Station 5 e Xbox Series X usciranno durante le vacanze invernali.