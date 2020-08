EA Sports UFC 4: trial disponibile su EA Access

Electronic Arts è ormai pronta a lanciare a livello mondiale il quarto capitolo di EA Sports UFC, il videogioco sportivo sulle mixed martial arts, ma intanto, a pochissimi giorni dall’uscita, ha deciso di rendere disponibile il trial del gioco per i soli utenti che abbiano sottoscritto un EA Access.

Anche se EA Sports UFC 4 si pone spiritualmente sulla linea dei suoi predecessori, Electronic Arts ha apportato numerose modifiche e cambiamenti per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e divertente per i suoi giocatori. L’Ultimate Team Mode è stato cancellato, mentre è stata migliorata il Career Mode (introdotto nel capitolo precedente), che ci permetterà di sviluppare il nostro combattente in discipline e classi di peso diverse e di farci amici e rivali nel mondo delle MMA. Aggiustamenti tecnici sono arrivati anche nei combattimenti, con cambiamenti fatti nei ground and pound, nelle sottomissioni e nei takedown.

Per i giocatori interessati alle sfide online, rimarrà l’Online World Championship, ma sono anche state aggiunte le Blitz Battle, tornei a sei round in cui i regolamenti variano in continuazione, aggiungendo imprevedibilità e aumentando la competizione.

Oltre agli atleti copertina, Jorge Masvidal e Israel Adesanya (il campione del mondo dei pesi medi), e a tutti i grandi nomi della MMA, saranno disponibili anche due mostri sacri della boxe come Tyson Fury, campione mondiale WBC dei pesi massimi, ed Anthony Joshua, campione del mondo IBF, WBA, WBO e IBO dei pesi massimi.

EA Sports UFC 4 sarà disponibile dal 14 agosto per Play Station 4 e Xbox One. Inoltre, anche se Electronic Arts non ha mai confermato una versione next-gen del videogioco, sembra che il titolo sarà disponibile anche su Play Station 5 e Xbox Series X, dal momento che ESRB ha dato anche questa classificazione.