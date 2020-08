Saikyo Kamizmode: arrivano dettagli dell’anime

Durante l’evento online Bandai x BN Pictures Festival livestream, Bandai Namco ha rivelato nuovi dettagli sull’anime di Saikyo Kamizmode (confermati poi attraverso il sito ufficiale), una parte del progetto che il famoso produttore nipponico ha annunciato lo scorso 22 luglio come parte di un franchise che dovrebbe prevedere anche un gioco arcade.

L’anime ruoterà intorno ad alcuni personaggi che dovranno combattere tra loro per diventare yokozuna (ossia il massimo livello cui possono ambire i lottatori di sumo professionisti). Tutti i personaggi avranno un sumode e un kamizmode e saranno in grado di trasformarsi dall’uno all’altro liberamente.

La serie animata esordirà questo autunno, su You Tube e sulla rete televisiva Tokyo MX e sarà prodotta da Bandai Namco Pictures, con la regia di Mitsutoshi Sato (Ikki Tousen: Western Wolves) e gli script di Toshifumi Kawase e Sayaka Kato. Le musiche saranno curate dal gruppo musicale giapponese onetrap. Sia l’opening che l’ending theme saranno cantati da Hideaki Kabumoto e Sena Horikoshi insieme a DJ Kammy e Beat-tai.

Sempre all’interno dell’evento online è stato annunciato anche il cast di Saikyo Kamizmode che vedrà Yuuki Urushiyama nel ruolo di Dai Mugen; Yuki Shin (Beastars) in quello di Gotetsu; Mayu Mineda come Rin Tanaba; Airi Ootsu (High School Fleet) come Kaisei Kishi; Yuri Yamaoka come Susumu Sonozaki; Sena Horikoshi nel ruolo di Runa Ayama; Keita Tada in quello di Brodrone e Wataru Yokojima (Granblue Fantasy the Animation) come Bassha.

Siete pronti a questa nuova, folle avventura firmata Bandai Namco?