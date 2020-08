Remothered Broken Porcelain: pubblicato il trailer Ashmann Residents

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore italiano Stormind Games hanno da poco pubblicato un nuovo trailer del titolo horror Remothered Broken Porcelain. Il video si concentra sull’Ashmann Inn e i suoi pericolosi abitanti, e lo potete vedere qui sotto. Come fa sapere il filmato, “All’Asmann Inn è difficile fidarsi di qualcuno… anche di se stessi”.

Il video vede la giovane protagonista Jennifer alle prese con i personaggi e i fenomeni spaventosi che popolano l’Ashmann Inn, un hotel immerso nel mistero situato in un’area montana isolata. Dalla direzione dell’hotel incredibilmente fredda alle voci di corridoio che parlano di un’inquietante figura incappucciata di nome Porcelain che va in giro a tormentare gli ospiti dell’hotel, l’adattamento di Jennifer alla sua nuova casa non sarà di sicuro facile.

Lasciandovi al trailer, ricordiamo che il gioco, che inizialmente doveva uscire a fine agosto, è stato rimandato al 20 ottobre e arriverà su Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

Queste le caratteristiche principali di Remothered Broken Porcelain attraverso la pagina Steam: