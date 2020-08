HydrogenOS 11 nuove feature rivelate in un video

Oggi OnePlus presenterà il suo nuovo HydrogenOS 11. La versione principale dovrebbe portare alcune nuove funzionalità, una nuova estetica e, soprattutto, un display sempre attivo. Qualcosa che i fan di OnePlus chiedono da anni ormai.

Ma prima dell’annuncio di oggi, è appena apparso un video che ci mostra alcune delle nuove funzionalità offerte da HydrogenOS 11. La prima cosa che abbiamo notato è il nuovo Shelf, la nuova schermata di chiamata e il nuovo sfondo animato, che sembra essere anche interattivo.

Abbiamo già visto il design del display Always-on in un precedente video teaser di OnePlus, ma possiamo vederlo ancora una volta in azione in questo video.

Ovviamente, questa è la versione cinese del software che sta ricevendo tutta l’attenzione in questo momento, ma la maggior parte se non tutte le funzionalità arriveranno su OxygenOS globale subito dopo. Forse giusto in tempo per il lancio della serie OnePlus 8T tra un paio di mesi.