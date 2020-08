Classifica UK: Animal Crossing New Horizons torna in cima

I dati che arrivano relativi alla classifica settimanale UK mostrano come Animal Crossing New Horizons sia tornato in vetta. A 5 mesi dalla sua uscita, il gioco Nintendo toglie il trono a Ghost of Tsushima, titolo da record di Sucker Punch, ora secondo. Il podio viene chiuso da Mario Kart 8 Deluxe. The Last of Us Part II scivola fuori dalla top 10. Qui sotto la classifica completa:

1. Animal Crossing: New Horizons

2. Ghost of Tsushima

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. FIFA 20

5. Minecraft

6. F1 2020

7. Paper Mario: The Origami King

8. Grand Theft Auto V

9. Ring Fit Adventure

10. 51 Worldwide Games