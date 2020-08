The Elder Scrolls Online: trailer per il DLC Stonethorn

Come già vi abbiamo detto durante la scorsa settimana, il QuakeCon at Home si è tenuto proprio nel weekend passato. Tra donazioni, talks e tanto altro, ovviamente Bethesda ha ben pensato di includere anche le proprie IP all’interno della diretta dalla durata di tre giorni. Ad esempio, DOOM Eternal è stato protagonista di un nuovo trailer che presentava un DLC, così come è stato per The Elder Scrolls Online.

Il nuovo pacchetto DLC Stonethorn dell’ MMORPG targato Zenimax Studios e con publisher Bethesda, sta per arrivare, portando con sé nuovi raid, una nuova storyline, pet, mount, oggetti cosmetici e altro ancora nel mondo di TESO, incontrando le tenebre di Grey Host.

Ai giocatori, verrà chiesto di assediare un’antica fortezza, fermare l’invasione vampiresca portata avanti da Grey Host e indagare sulle mostruosità da lui create. Qui sotto potrete dare un’occhiata al trailer mentre attendete l’uscita di Stonethorn per The Elder Scrolls Online, previsto per PC Windows 10 e Mac il 24 agosto e l’1 settembre per PlayStation 4 e Xbox One. Tale contenuto aggiuntivo sarà gratuito per i membri dell’abbonanamento ESO Plus.