Battle Spirits Kakumei no Galette: debutto il 28 agosto

Ondata di annunci per Bandai Namco, che durante l’evento online Bandai x BN Picture Festival, ha rivelato un nuovo trailer per Battle Spirits: Kakumei no Galette, l’ultima serie anime legata al famoso franchise nipponico di carte collezionabili. All’interno dell’evento sono stati rivelati tutti i dettagli di questa nuova serie animata, a partire da quella che sarà la sua data di debutto online, il 28 agosto.

L’anime, che sarà prodotto da Bandai Namco Pictures, vedrà il ritorno alla regia di Masaki Watanabe, che ha già diretto alcune delle serie precedenti del franchise, così come Atsuhiro Tomioka, che tornerà agli script. Anche il character design è affidato a due vecchie conoscenze di Battle Spirits come Tomoshige Inayoshi e Asako Inayoshi.

Del main cast franno parte Takahiro Sakurai (Saint Seyna: the Hades Chapter, Naruto Shippuden, Tokyo Ghoul), nel ruolo di Galette Revo; Jun Fukuyama (Assassination Classroom, Black Clover) in quello di Valt Parks e Ayane Sakura (Overlord, My Hero Academia) come Lime. Non è stato ancora rivelato invece il nome di chi doppierà il personaggio di Visaruga, mentre è certo che la sigla dell’anime sarà interpretata dalla cantante pop giapponese Nami Tamaki.

Battle Spirits: Kakumei no Galette è la decima serie anime ispirata al gioco di carte creato da Bandai nel 2008, nel quale si possono utilizzare in battaglia dragoni, uccelli, demoni, insetti e spiriti che sono appunto rappresentati su delle carte collezionabili. Il gioco è arrivato in Italia nel 2011, anno in cui Rai Gulp ha iniziato la trasmissione della seconda serie anime. Battle Spirits ha ispirato anche una breve net series di tre puntate che ha esordito lo scorso 15 giugno.

Siete pronti per nuovi combattimenti? Allora segnatevi il 28 agosto con un cerchio rosso sul calendario: gli spiriti da battaglia stanno tornando!