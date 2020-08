Destroy All Humans!: nuovo trailer con i giudizi della stampa

Il remake di un cult del mondo videoludico ha davvero spopolato e molti nella stampa specializzata lo hanno apprezzato; leggete cosa ne pensa la redazione di GamesVillage nella recensione di Destroy All Humans!

THQ Nordic ha rilasciato di recente un nuovo trailer per celebrare il post-lancio del titolo molto acclamato dalla stampa. Potete dare un’occhiata al trailer in calce alla notizia, ma non è tutto.

Il publisher sta inoltre portando avanti un’interessante campagna che vede come protagonista Crypto. Tale serie di video, non sono altro che un grande showcase dell’arsenale a disposizione per terminare l’uumanità una volta per tutte. I video, i quali sono tre al momento, usciranno a cadenza settimanale sul canale ufficiale YouTube di THQ Nordic.

Assieme a questa serie, il publisher ha reso disponibile anche i video dei luoghi da ripulire dalla feccia umana e questi sono sempre disponibili al link che trovate poco sopra. Destroy All Humans! è disponibile su PC Windows 10, PlayStation 4 e Xbox One e, per chi ancora non avesse avuto la possibilità di ripulire il pianeta, potete trovare la demo su Steam o GOG.

