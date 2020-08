Miss Kobayashi’s Dragon Maid: l’anime torna nel 2021

La lunga attesa dei fan sta per finire: attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime e il decimo volume del manga è arrivata la conferma che la seconda stagione di Miss Kobayashi’s Dragon Maid, adattamento dell’omonimo fumetto di Coolkyoushinja, annunciata nell’ormai lontano febbraio 2019, avrà il suo debutto nel 2021.

La produzione della nuova stagione sarà affidata di nuovo a Kyoto Animation, mentre il titolo ufficiale sarà Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, dove la S dovrebbe significare “Super Supreme Second Life Starts“. Per il momento non sono stati resi noti altri dettagli relativi alla seconda stagione dell’acclamato anime che segue le vicende della signorina Kobayashi e della sua cameriera Tohru, che è in realtà un drago.

Il manga ha fatto il suo debutto nel 2013 su Monthly Action, e ha ispirato due spin-off ancora in corso, il primo sulla vita quotidiana di Kanna, un altro drago che trova ospitalità a casa della signorina Kobayashi, e il secondo sulla rivale di Tohru, Elma, un drago d’Acqua che è rimasta bloccata nel mondo degli umani e deve guadagnarsi da vivere lavorando in ufficio. Un terzo spin-off che si concentra sul personaggio di Lucoa, alter ego umano dell’antico dio azteco Quetzalcoatl, il serpente piumato, è uscito il 25 gennaio su Monthly Action.

La prima stagione dell’adattamento anime ha esordito in Giappone nel gennaio 2017 riscuotendo da subito un grande successo, tanto che la seconda stagione era stata annunciata già all’inizio del 2019, sull’ottavo volume del manga. Finalmente ora, per la gioia di tutti i fan, l’annuncio che mette fine ai dubbi e alle speculazioni. La seconda stagione ci sarà molto presto.

E voi siete pronti al ritorno di Miss Kobayashi’s Dragon Maid?