Cyberpunk 2077: tanto da vedere nel secondo episodio del Night City Wire

Più di un mese è passato dal primo appuntamento con la serie Night City Wire, serie che si inoltra nel mondo di Cyberpunk 2077 per raccontarcene i dettagli. Quest’oggi, s’è tenuto il secondo appuntamento di tre totali e siamo qui per dirvi quanto e cosa si è visto in questa nuova visione dell’ambizioso titolo targato CD Projekt RED.

L’episodio di oggi è stato un buon punto per la casa polacca, la quale ha deciso di mostrare nuovi gameplay. Si inizia con l’approfondimento delle Pathways, le tre possibili scelte che possiamo fare all’inizio e che incideranno sul background del nostro V. Nomad, Street Kid e Corporate ci faranno vestire dei panni completamente diversi tra loro, con ambientazioni iniziali e personalità secondarie completamente differenti.

Street Kid è il tipico ragazzino cresciuto nel mezzo della strada, dovendo sopravvivere alla giornata tra le varie gang. I Nomad sono coloro che abitano e viaggiano per il territorio desertico all’esterno di Night City, dovendo capire come entrare nella città. Mentre le Corporate ci daranno vestiti di lusso, risorse e tanto altro dalla società Arasaka.

Tale scelta iniziale, non sarà solo indice di un’ambientazione iniziale diversa ma, spiegano i ragazzi di CD Projekt RED, darà accesso ad una stratificazione lungo tutto il percorso di vita del proprio personaggio. Il tutto, apre ovviamente ad un‘ampia rigiocabilità del titolo.

La musica è una parte integrande dei videogiochi e questo, CD Projekt RED, lo sa bene. Lo studio ha concesso una buona sezione dell’episodio ai Refused, band svedese che in Cyberpunk 2077 si chiamerà Samurai.

In un altro gameplay, lo studio ha mostrato un video gameplay dedicato interamente all’arsenale che V, il protagonista, sarà in grado di usare. Le armi da fuoco si suddividono in tre tipi: Power Weapons con proiettili rimbalzanti e più simili alle nostre armi odierne; le Tech Weapons, le quali usano il potere elettromagnetico su proiettili in solo metallo e che permettono di passare le coperture; le Smart Weapons con proiettili che tracciano e seguono il bersaglio. Invece, le armi corpo a corpo, si dividono in armi bianche, come katane, martelli e altro ancora e in innesti direttamente nel corpo di V, come lame o artigli letali.

Vi saranno due tipi di modifiche: gli attachments e le modifiche software. Le prime sono le modifiche tipiche delle armi da fuoco che vediamo in molti titoli, le seconde invece, sono modifiche che andranno a cambiare i criteri e le caratteristiche delle singole armi, come l’aumento del rateo di fuoco, il danno e così via.

Le armi faranno parte di una classificazione, da Comune a Leggendaria e, queste ultime, saranno perlopiù uniche, sia nel genere che nel numero.

Si chiude così il secondo appuntamento con il Night City Wire e, in attesa del terzo ed ultimo episodio, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows 10 e Google Stadia in futuro.