Xiaomi Mi 10 Ultra: Rivelati alcuni banner

Vi avevamo già parlato in passato del nuovo Xiaomi Mi 10 Ultra e, come sappiamo, il dispositivo verrà rilasciato per commemorare il 10 anniversario della compagnia, il che avverrà proprio domani, e ieri, online sono apparsi dei nuovi banner pubblicitari da parte di Xiaomi proprio per sponsorizzare il nuovo dispositivo.

Queste nuove immagini dettagliate mostrano anche chiaramente che Xiaomi ha sostituito la fotocamera standard sul Mi 10 Pro con uno speciale periscopio e, oltre a questo, l’azienda Cinese a pensato bene di aggiungere ben 4 fotocamere sul retro del dispositivo.

Dal punto di vista Hardware, il telefono dovrebbe avere un chipset Snapdragon 865+, con una GPU personalizzabile, un design di raffreddamento migliorato, archiviazione UFS 3.1 e RAM LPDDR5. I presunti livelli di memoria includono 8/256 GB e 12/256 GB per la variante più semplice con retro in ceramica bianca e 12/256 GB e 16/512 GB per quella trasparente.