vivo iQOO 5: Leakate specifiche tecniche

Il vivo iQOO 5 è proprio dietro l’angolo, con una data di annuncio confermata il 17 agosto. Il punto forte del dispositivo è la sua nuova tecnologia di ricarica rapida da 120 W, già pubblicizzata ufficialmente e dimostrata in diretta in video come la prima soluzione disponibile in commercio per rompere la soglia dei 100 W e ora sembra che siano state leakate ulteriori informazioni riguardo il dispositivo in questione.

Il vivo V2024, che è lo stesso numero di modello con cui iQOO 5 è già apparso su GeekBench e sull’autorità di certificazione 3C, eseguirà effettivamente un normale chipset Snapdragon 865. Ciò è evidente dalla frequenza massima della CPU riportata di 2,84 GHz. Il più recente 865+ arriva fino a 3,1 Ghz, sul core Prime.

Quel chipset è accoppiato con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Come da informazioni preliminari, ufficialmente condivise dal produttore, si tratta rispettivamente delle varietà LPDDR5 e UFS 3.1. Anche dai teaser ufficiali, sappiamo che l’iQOO 5 sfoggerà un display AMOLED a 120 Hz, con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il pannello avrà una risoluzione di 1080 x 2376 pixel.

Alcune voci affermano anche che ci sarà una variante Pro dell’iQOO 5, con un display curvo e una versione vaniglia, con uno schermo piatto. Dobbiamo ancora sentire qualcosa di sostanziale sulla configurazione della fotocamera dell’iQOO 5, ma possiamo aspettarci maggiori informazioni man mano che ci avviciniamo alla data dell’annuncio del 17 agosto.