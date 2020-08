Vampire the Masquerade Bloodlines 2: il gioco è stato rimandato al 2021

Se speravate che l’attesa per Vampire the Masquerade Bloodlines 2 fosse finita dovrete ricredervi e mettervi l’anima in pace. Hardsuit Labs, che cura lo sviluppo del gioco per Paradox Industries, ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale che il titolo non vedrà la luce prima del 2021.

A quanto si legge nel messaggio condiviso dagli sviluppatori, questo nuovo ritardo è dovuto agli alti standard qualitativi e alle ambizioni molto elevate che lo studio stesso si è imposto per il nuovo titolo RPG. Ritardarne l’uscita dovrebbe servire ad “assicurare la miglior esperienza di gioco possibile”. Non è stata fornita una data precisa per il rilascio del gioco, ma il messaggio specifica anche che altre informazioni relative a “tutti i cambiamenti organizzativi” verranno condivise prossimamente.

Non si tratta del primo rinvio subito da questo travagliato titolo: inizialmente previsto per il primo triennio di quest’anno, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 è stato ritardato una prima volta nell’ottobre 2019 e rimandato alla fine del 2020. All’inizio dell’anno inoltre, Hardsuit Labs ha confermato di aver interrotto la propria collaborazione con Chris Avellone, in seguito alle accuse di molestie sessuali avanzate contro il noto autore di videogiochi. Proprio a causa di queste gravi accuse nulla di quanto scritto da Avellone per il gioco verrà utilizzato.

Quale che sarà la sua data d’uscita definitiva, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 (che comprenderà anche altri esseri oltre ai vampiri) sarà disponibile per PC, Play Station 4, Play Station 5, Xbox One e Xbox Series X. Ai fan non resta che aspettare e sperare, sicuri che l’attesa sarà ripagata.