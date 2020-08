Marvel’s Avengers: arriveranno nuove regioni post-lancio

Sembrano non finire mai le sorprese legate a Marvel’s Avengers, il titolo di Square Enix e Crystal Dynamics ormai prossimo al debutto, che negli ultimi giorni è sulla bocca di tutti i videogiocatori. Gli sviluppatori stanno rivelando moltissimi dettagli su questo nuovo titolo, concentrandosi soprattutto sui contenuti gratuiti post-lancio, che includeranno sicuramente nuovi eroi (tra cui il discusso Spider-Man, e Occhio di Falco) e nuove missioni. Ora sembra che oltre a questi, bisognerà aspettarsi anche l’arrivo di nuove regioni.

Il direttore creativo Shaun Escayg ha infatti spiegato durante una intervista a Play Station Magazine che, al termine della campagna, il gioco si trasforma in una sorta di scontro totale tra il villain, l’organizzazione A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), e i cittadini, tutti coloro che hanno dei superpoteri e gli stessi eroi del gioco. Da quel momento si potrà combattere in differenti War Zones, e scoprire di più riguardo alcuni personaggi, come gli Inhumans. Ci saranno anche delle missioni a tempo limitato a cui prendere parte. Escayg ha aggiunto:

“Si andrà ad esplorare questo filone che abbiamo aggiunto post-campagna, ma anche post-lancio, perché aggiungeremo altre regioni e altri eroi al di là di quello”



Anche se non si tratta esattamente di una notizia mozzafiato, questo annuncio genera sicuramente curiosità. Rimane da vedere come l’aggiunta di queste regioni influirà sulle missioni e soprattutto sul gameplay del gioco.

Marvel’s Avengers è atteso per il 4 settembre su PC, Play Station 4, Xbox One e Google Stadia, mentre le versioni next-gen per Play Station 5 e Xbox Series X arriveranno durante le vacanze invernali. I contenuti post-lancio invece saranno rilasciati nel 2021, a partire da Spider-Man, il personaggio esclusivo per le console di casa Sony.

Siete pronti a vivere quete nuove avventure insieme a tutti i più grandi eroi Marvel? L’attesa sta per terminare!