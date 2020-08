Hyper Scape: rivelato il peso d’installazione e orario di sblocco

Come era già stato annunciato precedentemente da Ubisoft, quest’oggi, Hyper Scape, il battle royale della casa francese protagonista dei recenti Technical Test e open beta, arriva su PC, Xbox One e PlayStation 4. Dopo un periodo di testing, finalmente l’opera dell’azienda è pronta a sbarcare sul mercato odierno, con tutte le peculiarità tipiche della produzione.

Ebbene, veniamo a conoscenza che i server di Hyper Scape da noi apriranno ufficialmente alle ore 15:00, di conseguenza mancano decisamente poche ore per poter giocare al battle royale futuristico targato Ubisoft. In aggiunta, è stato reso noto che il titolo su PC e Xbox One peserà 8.5GB, mentre l’edizione PlayStation 4 occuperà sull’hard disk della console 11.5GB.

👑 Season 1 of Hyper Scape will be available 6 AM PT/ 9 AM ET/ 3 PM CEST/ 11 PM AEST.

Estimated Download Sizes

PC: ~8.5 GB

XB1: ~ 8.5 GB

PS4: ~11.5 GB pic.twitter.com/kCJrN3vY3F

