Control: annunciata una livestream per l’espansione AWE

Sin dallo State of Play, diversi giocatori sono rimasti piacevolmente colpiti dal trailer dedicato alla seconda espansione di Control: AWE, che sancisce il ritorno del tanto amato Alan Wake. Però, al momento, l’azienda non ha mostrato ancora niente per quanto riguarda il gameplay effettivo del contenuto aggiuntivo, ma tranquilli, Remedy Entertainment ha già deciso come procedere sotto questo aspetto.

Infatti, la compagnia ha recentemente annunciato che mostrerà i primi 15 minuti del DLC legato a Control nella giornata del 15 agosto alle ore 18:00. Insomma, sebbene tale contenuto aggiuntivo sarà reso disponibile dal 27 agosto, lo studio vuole ancora stuzzicare l’appetito ai fan con questa diretta sicuramente imperdibile per gli appassionati dell’opera. Vi ricordiamo che il titolo in questione è disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4.