Cyberpunk 2077: CD Projekt RED non è soddisfatta dei combattimenti corpo a corpo

Dopo aver svelato alcune novità decisamente interessanti al secondo episodio legato Night City Wire, come ad esempio la varietà delle bocche da fuoco e non solo, CD Projekt RED è tornata a parlare di Cyberpunk 2077, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 19 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Durante una recente intervista tenutasi ai microfoni di VG247, Pawel Kapala, Senior Gameplay Designer del titolo, si è espresso riguardante i combattimenti corpo a corpo presenti nella produzione, sostenendo di non essere pienamente soddisfatto.

Ecco le sue dichiarazioni in merito:

Sono felice di dire che, anche adesso, è molto meglio di prima. E andrà ancora meglio. E riconosciamo che questo è qualcosa che dobbiamo perfezionare, fondamentalmente. Ma come lei ha detto, il corpo a corpo in un gioco in prima persona è estremamente difficile, fin dall’inizio. Quindi, non è stato un compito facile, dato che in sostanza proveniamo da un pedigree di creazione di giochi prospettici in terza persona. È stata anche una parte importante del nostro sviluppo per capire come si fa a fare il corpo a corpo in una prospettiva in prima persona? Ci stiamo lavorando.

Mettiamo molta enfasi sul fatto che i nemici nel nostro gioco esistono nel mondo dei giochi. E se si tira fuori una katana, e l’incontro, per esempio, ha due cecchini, non vi obbligheranno. Vi spareranno comunque con i loro fucili da cecchino. Quindi, in sostanza, devi pensare al tuo approccio. Sì, è tecnicamente possibile correre ovunque con una katana. Tuttavia, se vedete un elicottero, lo carichereste con un coltello? Non credo proprio. Potrebbe non essere una buona strategia.