The Last of Us Part 2: modalità Grounded e permadeath in arrivo

La schermata del Play Station Trophies ha rivelato una piccola chicca a tutti i giocatori di The Last of Us Part 2, anticipando l’arrivo, con il prossimo update del gioco del nuovo livello di difficoltà Grounded e della modalità permadeath. Fa dunque il suo ritorno una delle modalità più difficili e apprezzate del capitolo precedente: in modalità Grounded infatti, il numero di nemici si triplica, mentre vengono disattivati il Listen Mode (che permette ai giocatori di individuare i nemici nelle vicinanze) e l’Head-Up Display, e diminuiscono le risorse sparse per il mondo e i checkpoint.

Non è chiaro se in The Last of Us Part 2 il livello Grounded funzionerà come nel capitolo precedente, ma sicuramente sarà difficilissimo completare il gioco in quella modalità. Per i giocatori che riusciranno nell’impresa ci sarà il trofeo Dig Two Graves.

Un’altra novità che dovrebbe arrivare con il nuovo DLC è il permadeath, cioè quella modalità per cui ogni volta che si muore bisogna riniziare la storia da capo. Sembra, almeno per quello che si può supporre dalla descrizione del trofeo, che questa modalità sarà applicabile a qualsiasi livello di difficoltà difficoltà del titolo e, riuscendo a completare il gioco in questo modo, si otterrà il trofeo You Can’t Stop This.

Non è ancora chiaro quando Naughty Dog rilascerà questo attesissimo DLC per quello che, dalla maggior parte degli esperti nel settore, è considerato il suo capolavoro (questa la nostra recensione) e uno dei migliori giochi di questa generazione (e che diventerà anche una serie televisiva), intanto però i trofei sono accessibili attraverso la Play Station 4 User Interface.

Siete pronti a giocare The Last of Us Part 2 come non l’avete mai giocato prima? Siete pronti a sopravvivere in questo mondo post-apocalittico popolato da terribili zombie a una difficoltà folle? Naughty Dog ha lanciato la sua sfida: chi la raccoglierà?