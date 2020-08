Esplorazioni Pokemon: la nuova opening anticipa un grande ritorno

Uno dei punti di forza di Esplorazioni Pokemon, ultima serie anime ispirata alla popolare saga videoludica giapponese, è costituito, da sempre, dai numerosi tributi fatti a tutte le generazioni precedenti delle simpatiche (anche se a volte pericolose) creature. Durante l’esplorazione di tutto il mondo Pokemon, da Kanto alla regione di Galar (nella quale sono ambientati Pokemon Spada e Scudo), Ash e i suoi amici hanno infatti avuto modo di incontrare molti dei Pokemon conosciuti nelle precedenti serie anime.

Ma la nuova opening dell’anime, che ha fatto il suo debutto con l’episodio dello scorso 9 agosto, sembra aver anticipato un ritorno davvero entusiasmante per tutti i fan della prima ora. Tra le immagini che scorrono rapidamente infatti, accanto alle anticipazioni dei nuovi personaggi che incontreremo a Galar, troviamo anche Ash e Goh che scorrono le foto di tutti i Pokemon leggendari, tra cui quelle del trio di uccelli leggendari della mitica prima generazione: Zapdos, Moltres e Articuno.

In una scena successiva inoltre, vediamo Goh alzare una Poke Ball al cielo, dalla quale sembra emergere proprio Zapdos, che viene poi affiancato brevemente in volo da Moltres e Articuno. Si tratta dunque di una possibile anticipazione del ritorno del famoso trio di Pokemon all’interno dell’anime? E parlando di Pokemon leggendari, all’interno dell’opening si può ammirare anche una brevissima scena in cui Ash e Goh fronteggiano Eternatus, il Pokemon leggendario dell’ottava generazione, quella di Spada e Scudo.

Esplorazioni Pokemon ha esordito in Giappone lo scorso novembre 2019, ed ha poi subito uno stop a causa della pandemia da Covid-19 che è durato da aprile alla fine di maggio. La programmazione è ripresa regolarmente il 7 giugno 2020, mentre la serie è attesa all’esordio in Italia il prossimo 29 agosto sul canale K2.