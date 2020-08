Oddworld New ‘n’ Tasty su Switch ad ottobre

Oddworld New ‘n’ Tasty ha un periodo d’uscita su Switch. Microids e Oddworld Inhabitans hanno infatti annunciato che il remake del primo storico capitolo con protagonista il mudokon Abe sarà disponibile sulla console Nintendo da ottobre, ma non è stato specificato il giorno preciso. Sarà disponibile sia digitalmente che fisicamente, e le edizioni fisiche standard e limited possono essere prenotate da oggi. Queste ultime conterranno nella confezione il gioco, un portachiavi, adesivi, ed una scatola esclusiva.

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer che potete vedere qui sotto. Il gioco venne rilasciato in primis su PlayStation 4 nel 2014, per poi uscire anche su PC, Mac, Linux, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation VITA e dispositivi mobile (iOS, Android). Ricordiamo che ora Oddworld Inhabitans sta lavorando ad un nuovo titolo della serie, Oddworld Soulstorm

Questa la descrizione del gioco:

“Esplora antiche rovine, sfuggi a bestie carnivore e orde di creature dal grilletto facile nei panni di Abe, l’eroe della versione fantasticamente rivisitata del classico per PlayStation Abe’s Oddysee. Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni. Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l’inizio della sua Oddysee. Molti pericoli attendono Abe nel suo viaggio alla scoperta dell’eredità della sua gente. Goditi la grafica mozzafiato, l’audio migliorato e un gameplay assolutamente fantastico con New ‘n’ Tasty, il gioco che riaccede l’originale di Oddworld usando una tecnologia di ultima generazione.”