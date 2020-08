13 Sentinels Aegis Rim: 20 minuti di gameplay dal PlayStation Underground

Dopo il trailer Doomsday, che si concentrava maggiormente sulla storia del gioco, 13 Sentinels Aegis Rim torna a mostrarsi, con ben 20 minuti di gameplay, attraverso il programma Playstation Underground.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il titolo sci-fi, sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Atlus, sarà disponibile a partire dal 22 settembre su PlayStation 4.

Questa la descrizione del gioco attraverso il PlayStation Store:

“Vanillaware, storyteller di Odin Sphere e Dragon’s Crown, crea un gioco epico, misterioso e fantascientifico, che coinvolge tredici storie intrecciate l’una all’altra: 13 Sentinels: Aegis Rim.

Scopri la verità e immergiti in un’avventura 2D a scorrimento laterale con grafica e ambientazioni magnifiche. Poi affronta i kaiju in un combattimento dal ritmo serrato con visuale dall’alto. Personalizza le Sentinelle con un vasto arsenale di armi e lotta per proteggere l’umanità!”