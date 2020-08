Gamescom 2020: Twitch, YouTube e TikTok partner

Come tanti eventi di questo 2020, anche gamescom quest’anno sarà solo in digitale (27-30 agosto). In un comunicato odierno sono stati ufficializzati i partner che porteranno contenuti e “reach” per l’evento:

Gamescom 2020 sta ricevendo un forte sostegno da molti partner. Quest’anno Twitch e YouTube, le principali piattaforme al mondo di streaming live e video per i giochi, supportano in qualità di partner il più grande evento di videogames al mondo. Per la prima volta anche la piattaforma TikTok è partner ufficiale di gamescom e fornirà quindi anche contenuti gamescom ai suoi milioni di utenti in tutto il mondo. Quest’anno la gamescom si svolgerà esclusivamente in formato digitale dal 27 al 30 agosto a causa della pandemia di COVID 19.

Anche media e influencer hanno stretto partnership con gamescom al fine di produrre molti spettacoli aggiuntivi e altri formati per i partner ufficiali della gamescom 2020. Allo stesso tempo, questi partner, in collaborazione con streamer familiari, co-streammeranno i contenuti di gamescom gli stessi show del gamescom e si focalizzeranno sui punti salienti e i nuovi prodotti dell’evento in tante ore di programma. Sarà in diverse lingue: Audiencly (inglese / tedesco), Progaming Italia (italiano), Igromania (russo), Gaming in Turchia (turco), 2nd Wave / flow: fwd / Webedia (tedesco) e Rocket Beans TV / instinct3 / Freaks 4U Gaming (tedesco).

Tuttavia, non ci sarà solo molto da vedere alla fine di agosto, ma anche molto da giocare: anche Steam è partner ufficiale della gamescom. In linea con il più grande evento di giochi al mondo, la piattaforma fornirà offerte e versioni demo giocabili.

“Alla fine di agosto, la community di videogiochi può aspettarsi la più vasta offerta digitale mai esistita intorno alla gamescom. La gamescom ed i suoi partner non hanno mai prodotto così tanti contenuti digitali. Date le grandi sfide affrontate dagli sviluppatori di giochi durante la pandemia del coronavirus, siamo particolarmente lieti del grande impegno e dei numerosi partner che stanno lavorando a pieno ritmo e con grande creatività sui contenuti per la comunità. Ciò dimostra che quest’anno non c’è nessun evento dell’industria internazionale dei giochi che possa offrire maggiore attenzione e che possa raggiungere un numero tale di annunci e notizie “, afferma Felix Falk, CEO della German Games Industry Association e co-organizzatore della gamescom.

“Ora sia tramite gamescom, contenuti e piattaforme di download, creatori o servizi di streaming: non c’è modo di evitare la gamescom 2020 alla fine di agosto per la comunità internazionale di gaming. Grazie ai numerosi partner ufficiali di gamescom, raggiungiamo milioni di giocatori in tutto il mondo. In questo modo aumentiamo la portata della gamescom e di tutti i partner ufficiali allo stesso tempo. Questa forma di rete tra partner è unica e consente a più persone di far parte della gamescom. Tutto ciò si integra perfettamente nella strategia di Koelnmesse di dare ancora una maggiore portata internazionale e rilevanza alle nostre fiere, attraverso un’espansione digitale coerente, che le rende più preziose per tutti i partecipanti in futuro “, afferma Oliver Frese, Chief Operating Officer di Koelnmesse.

Prima di questo comunicato, molte aziende avevano già annunciato che parteciperanno come partner ufficiali della gamescom. Queste includono, tra gli altri, Activision Blizzard, BANDAI NAMCO Entertainment, BETHESDA, Electronic Arts, Xbox e Ubisoft. Un elenco completo di tutti i partner può essere trovato sul sito web di gamescom tramite https://www.gamescom.global/partner/.