Hyper Scape: trailer del battle pass della prima stagione

Come vi avevamo fatto sapere stamattina, oggi alle 15:00 Hyper Scape è uscito ufficialmente, insieme alla prima stagione. Per l’occasione Ubisoft ha voluto pubblicare un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, e che mostra i contenuti del season pass di questa prima season.

Con la versione premium del battle pass si potranno ricevere più di 100 oggetti cosmetici, sbloccando istantaneamente la giornalista Nahari. E poi nuove skin, pods, skin per armi, emote, holo tags e altro. Con l’hyper battle pass invece si guadagneranno subito 25 livelli del pass e la skin shadow di Rook. La prima stagione di Hyper Scape è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per avere tutti i dettagli potete vedere anche il sito ufficiale del gioco.