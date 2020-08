The Promised Neverland: nuova visual per la seconda stagione

La seconda stagione di The Promised Neverland è ormai realtà, e il sito ufficiale dell’anime tratto dal manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan, condividendo una visual della nuova stagione.

La seconda stagione dell’anime avrebbe dovuto debuttare ad ottobre, ma, a causa della pandemia da Covid-19, i creatori si sono ritrovati costretti a posticiparne l’uscita, che è stata rimandata infatti a gennaio 2021. Prepariamoci dunque a tornare a seguire le avventure di Emma, Norman e Ray, nella loro interminabile fuga per non essere divorati dai demoni e per raggiungere il mondo esterno.

Il manga ha esordito su Weekly Shonen Jump, la nota rivista dedicata ai manga per ragazzi ed edita da Shueisha, nell’agosto del 2016, ed è proseguito per quasi quattro anni, terminando lo scorso 15 giugno. La prima stagione dell’adattamento anime (12 episodi che coprivano il primo arco narrativo del manga, fino al capitolo 37) ha debuttato invece nel gennaio 2019, riscuotendo da subito un buon successo. Aniplex of America ha distribuito la serie animata in streaming su Crunchyroll, Hulu, Funimation e Hidive in contemporanea con il Giappone, e successivamente Toonami l’ha trasmessa negli Stati Uniti a partire da aprile 2019. In Italia la prima stagione è stata distribuita da Dynit sulla piattaforma streaming VVVVID, in lingua originale sottotitolata in italiano. In seguito all’accordo tra Dynit e Amazon, l’intera stagione (doppiata in italiano) è stata poi resa disponibile, da novembre 2019, su Amazon Prime.

Siete pronti al ritorno di The Promised Neverland? Anche voi non vedete l’ora di sapere come si concludono le vicende dei nostri tre giovanissimi eroi? Fatevi coraggio, l’attesa non sarà ancora lunga.