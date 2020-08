Multi-Volume: Una nuova importante funzione per i telefoni Motorola

Il telefono 5G più economico di Motorola, il Moto G 5G Plus, riceve un trattamento speciale con una nuova app esclusiva chiamata Multi-Volume.

Muti-Volume ci consente di regolare il volume in base all’app che stiamo utilizzando sul momento e persino di disattivare del tutto altri suoni del dispositivo. C’è anche un cursore nel pop-up del volume sul lato destro dello schermo che permette anche di regolare il volume delle notifiche e delle chiamate separatamente.

Sfortunatamente, gli sviluppatori di XDA affermano che l’app non può essere importata su altri dispositivi Motorola e l’azienda non sa se la funzione sarà disponibile per gli altri telefoni in futuro. Non ci resta che sperare.