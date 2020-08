Android: Gli Smartphone ci avviseranno in caso di Terremoti

Si sa, la paura del terremoto ci accomuna un pò tutti. Possiamo facilmente ricordare quando, anni fa, scaricavamo applicazioni per la rilevazione di moviementi sismici dagli store dei nostri smartphone e, molto spesso, questa applicazioni non risultavano per nulla affidabili. Ma Google, sembra essere intenzionata a cambiare le carte in tavola, visto che sta lavorando allo sviluppo di un sistama per rivelare i terremoti.

Il colosso Americano, in collaborazione con United States Geological Survey (USGS) e il California Governor’s Office of Emergency Services (Cal OES), sta sviluppando un sistema che avvertirà in anticipo gli utenti nel caso in cui un movimento sismico venga previsto.

In che modo questo sistema funzioni non è ancora chiaro, ma per il momento sappiamo che la California sarà il primo paese in grado di usufruire di questa nuova funzione, ricevendo gli avvisi di terremoto prima che questi accadano, mentre il resto del mondo dovrà ancora aspettare un po’ prima che Google migliori il funzionamento di questo nuovo, innovativo sistema e lo renda pubblico per tutti. È lecito ritenere che la società si affidi a Play Services, il che significa che non è necessario un aggiornamento di sistema per accedere alla funzionalità. Il rilevamento verrà attivato automaticamente per tutti, ma non è chiaro se sono disponibili opzioni di disattivazione.