DIRT 5: uscita sulla current-gen rimandata al 16 ottobre

Codemasters, tramite un tweet, ha deciso dichiarato che il suo nuovo DIRT 5, previsto per il 9 ottobre, subirà un leggero ritardo. Fortunatamente, il titolo di rally uscirà il 16 ottobre su PC Windows 10, Xbox One e PlayStation 4.

Il publisher ha fatto inoltre sapere che coloro i quali acquisteranno la Amplified Edition, riceveranno tre giorni di accesso anticipato per poter iniziare subito a gareggiare.

Detto ciò, le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X sono ancora attese per la fine del 2020 con la possibilità di fare l’upgrade gratuito per i giocatori che hanno acquistato il titolo precedentemente. Infine, una versione Google Stadia di DIRT 5 è attesa per i primi mesi del 2021. Vi lasciamo al tweet e alla panoramica presa dalla pagina Steam del prodotto.

News: #DIRT5 will now launch on Xbox One, PlayStation 4 and PC on October 16, with three days’ early access (Oct 13) for Amplified Edition players.

THANK YOU for all your support and excitement so far – we still have so much more to show you…

🖐️ https://t.co/RjSfJr7LTs 🖐️ pic.twitter.com/Dz4FaWhboZ

— DIRT (@dirtgame) August 11, 2020