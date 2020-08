Idaten Deities in the Peaceful Generation: confermato l’anime

Sono giorni frenetici questi per il mangaka Coolkyoushinja che, dopo aver confermato la data di debutto della seconda stagione di Miss Kobayashi’s Dragon Maid, vedrà un altro suo manga, Idaten Deities in the Peaceful Generation, adattato in un anime. La conferma è arrivata attraverso il profilo Twitter dell’autore, che ha condiviso un disegno con tutti i tre personaggi di sua creazione che stanno per vedere la nascita della loro serie animata.

Nell’immagine compare infatti, all’estrema sinistra, proprio un personaggio di Idaten Deities in the Peaceful Generation, accanto a uno di Peach Boy Riverside (il cui anime debutterà a luglio 2021) e a Tohru, protagonista di Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Grazie a questa nuova serie di adattamenti anime, saranno ben cinque i manga di Coolkyoushinja ad aver ricevuto la loro serie animata, andando ad aggiungersi ai classici I Can’t Understand What My Husband Is Saying e Komori-san Can’t Decline.

Idaten Deities in the Peaceful Generation è il remake del manga pubblicato online di Amahara, e ha fatto il suo esordio sul magazine Young Animals nell’agosto 2018. La storia ruota intorno a queste divinità, gli Idaten, che sono intervenute al fianco degli umani in una tremenda lotta contro i demoni oltre 800 anni fa, sigillando i terribili rivali e dando inizio a un’epoca di pace. Ma dopo oltre otto secoli gli Idaten non hanno più nessun esperienza in guerra, e il potere dei demoni comincia a risvegliarsi, lasciando presagire l’inizio di terribili guai.

Anche voi non vedete l’ora che questa serie arrivi sugli schermi?