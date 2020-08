Microsoft: in arrivo grosse novità per l’Xbox Game Pass?

Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft è sicuramente al centro dell’attuale strategia del colosso di Redmond, strategia che tende la mano alla next-gen e al gaming su PC, fino ad arrivare ad Xbox One. Con il suo molto più che ragionevole prezzo di sottoscrizione e la vasta libreria offerta è, già al momento, un incredibile ed irresistibile offerta ma sembra che Xbox Game Pass sia destinato a crescere, a detta del publisher stesso.

Tramite Twitter, Jeff Grubb di GamesBeat, ha dichiarato che Microsoft parlerà presto di “un’altra grande ragione per sottoscriversi al Game Pass“. Afferma, inoltre, che tale informazione arriverà entro le prossime due o tre settimane. Ovviamente tutti, chi più chi meno, si stanno domandando cosa possa mai essere ma Grubb, per mettere a tacere almeno qualche dubbio, in un secondo post ha dichiarato che non si tratta di alcun gioco nello specifico. Ciò sta a significare che potremmo aspettarci qualcosa riguardo xCloud in arrivo sull’Xbox Game Pass Ultimate.

Andando avanti, Grubb ha inoltre menzionato che informazioni riguardo la recente discussa Xbox Series S arriveranno nello stesso arco temporale.

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha recentemente affermato che altre informazioni su Xbox Series X arriveranno verso la fine di agosto e, leggendo quanto detto poco sopra, le cose coinciderebbero.

