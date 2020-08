Elden Ring sarà assente all’evento Gamescom?

L’attesa per nuovi dettagli su Elden Ring, titolo della From Software in collaborazione con lo scrittore di Game of Thrones, George R.R Martin sembrano non arrivare. Piuttosto, arrivano voci sulla mancata presenza all’evento Gamescom.

Jeff Grubb su Twitter, dopo una domanda proprio relativa alla possibile presenza del titolo targato From Software all’incontro Gamescom ha dato assolutamente l’idea che il gioco non verrà mostrato all’evento. Inoltre, c’è da dire che durante un video della redazione GamesBeat, Jeff Grubb ha commentato, riguardo l’opera, che per quest’anno non si avranno notizie se non, con qualche possibilità, ai The Game Awards.

Dopo la Gamescom avrà luogo il Tokyo Game Show, sempre in formato digitale, nel mese di settembre. Quindi, forse, salterà anche quell’evento. Noi di GamesVillage, come sempre, vi invitiamo a prendere tale notizia con le pinze data la non ufficialità della fonte, nell’attesa che From Software o Bandai Namco rilascino qualche nuovo teaser o immagine, perlomeno. Ricordiamo che Elden Ring è atteso per Xbox One, PC Windows 10 e PlayStation 4.