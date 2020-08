Eagle Talon: la nuova serie arriverà a ottobre

Una lieta notizia per tutti gli amanti del genere anime comedy: la nuova serie del franchise di Eagle Talon farà il suo esordio su Tokyo MX, BS11 e altre reti televisive il prossimo 4 ottobre. L’annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale del franchise creato da Ryo Ono, alias FROGMAN.

La trama di questa nuova serie ruoterà immancabilmente intorno alla società segreta più sgangherata di sempre, che stavolta avrà a che fare con l’antico Golden Spell, che permette di controllare qualsiasi persona semplicemente pronunciando una parola. Ma questo incantesimo verrà rubato, insieme al programma che lo sta sviluppando. L’anime si propone, come i predecessori, di commentare gli eventi e i fatti di cronaca con un taglio comico, ed è infatti previsto che si trattino temi recenti e scottanti, come la pandemia da Covid-19 e lo smart-working. A differenza delle serie precedenti però, nelle quali le storie si svolgevano all’interno di ogni singolo episodio, l’arco narrativo di questo nuovo anime si snoderà nel corso di tutte le dodici puntate.

La serie sarà prodotta ancora una volta da DLE Inc., con la regia, gli script, il character design e la voce di FROGMAN, che doppierà (come sua abitudine) tutti i personaggi, eccetto uno, Homare Kuroki, presidente della compagnia Crotter e amico d’infanzia del supremo comandante della Eagle Talon, che sarà doppiato da Jouji Nakata (Akame ga Kill, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins).

L’anime era già stato annunciato attraverso il sito web lo scorso 1 aprile, ma non c’erano certezze sul coinvolgimento di DLE Inc. né su quello di FROGMAN stesso, il vero padre dell’opera, avendo funto da regista, sceneggiatore, character designer, sound designer, animatore, editor e doppiatore fin dalla prima stagione del franchise, lanciata nell’ormai lontano 2006.