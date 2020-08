La nuova applicazione Phone di Google è ora testabile

L’app di Google Phone è stata aggiunta ad altri dispositivi non di Google ad aprile. L’app è ora disponibile per il download anche su più marche di smartphone. L’app funziona su entrambi i dispositivi Samsung e OnePlus.

L’app Telefono non è facile da trovare dall’app Play Store, ma la si può scaricare cliccando sul seguente link: qui.

Purtroppo, lo screening delle chiamate, non è disponibile per dispositivi che non sono telefoni Pixel di Google. Speriamo sicuramente che l’azienda pianifichi di rendere questa funzione disponibile per i dispositivi di altre marche in futuro.

L’App è ancora in Beta, quindi le telefonate in uscita e in entrata posso risultare ancora molto instabili ed essere soggette a frequenti bug.