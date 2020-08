Dragon Ball FighterZ: novità ed altro nella giornata del 16 agosto

Oramai è da tanto che non si hanno più notizie legate a Dragon Ball FighterZ, picchiaduro sviluppato da Arc System Works e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vi ricordate che l’azienda aveva promesso delle novità in arrivo nel mese d’agosto con il Dragon Ball FighterZ Show? Ebbene, sono arrivati più dettagli sull’evento in questione.

L’evento andrà in diretta nella giornata del 16 agosto alle ore 20:00, grazie al quale i player del titolo potranno assaporare nella livestream le varie novità in arrivo nella produzione. Inoltre, sottolineiamo che viene ricordato anche un trailer esclusivo dove, con ogni probabilità, Arc System Works mostrerà il prossimo lottatore in uscita sul picchiaduro.

