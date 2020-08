A Total War Saga Troy: da oggi gratis su Epic per 24 ore

A Total War Saga Troy, new entry della The Creative Assembly, è stato rilasciato oggi su Epic ma, diversamente da altri titoli, ha intrapreso una strada differente nella distribuzione. Per le prime 24 ore dal suo debutto nello store, chiunque possegga un account Epic Games può riscattare il prodotto gratuitamente e tenerlo per sé. Dopo questo lasso di tempo, diverrà disponibile a pagamento.

Annunciato a giugno, l’iniziativa ha come obiettivo principale quello di raggiungere la nuova utenza, affinchè più persone possibili possano provare l’emozione nel giocare un Total War. Mentre altri titoli futuri non saranno con certezza esclusivi per l‘Epic Store, The Creative Assembly cerca di portare il suo universo su più store possibili al lancio. L’ultima fatica dello studio sarà esclusiva temporale su Epic Games, muovendosi poi, nel 2021, su Steam.

Per quello che i fan possono aspettarsi, il nuovo titolo prende luogo durante l’Illiade, tra i regni di Troia e dei Micenei. Tra eroi come Ettore, Paride e Achille, i giocatori comanderanno versioni realistiche degli esseri mitologici come il Minotauro o il Ciclope. Inoltre, vi saranno nuovi tipi di terreni, andando così a modificare i modi in cui i giocatori elaboreranno le loro strategie. A Total War Saga Troy, verrà rilasciato entro le 17 della giornata di oggi sullo store Epic, GamesVillage vi terrà aggiornati riguardo novità per il titolo targato The Creative Assembly.