Kena Bridge of Spirits supporterà l’upgrade gratuito alla next-gen

Kena Bridge of Spirits non è sicuramente tra i titoli di punta di quest’anno, però sta pian piano formando una community di interessati, soprattutto grazie all’aspetto visivo e allo stile artistico adottato, senza poi parlare del promettente sistema di combattimento e delle meccaniche di esplorazione. Sebbene il gioco verrà lanciato su PlayStation 4 e PlayStation 5 contemporaneamente, avrete comunque la possibilità di giocarlo sulla next-gen gratuitamente se prima acquistato sulla current-gen.

Rispondendo ad una domanda su Twitter, lo studio di sviluppo del titolo, Ember Lab, ha confermato che il gioco action – adventure in arrivo supporterà l’upgrade gratuito da PS4 a PS5. Inoltre, il loro tweet contiene anche altre informazioni, menzionando che non hanno ancora dettagli da condividere sul tempo limite dell’upgrade il che, ovviamente, significa che vi sarà un tempo limite, appunto.

Kena Bridge of Spirits uscirà più tardi quest’anno su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (dove potete trovare qui i requisiti del titolo).

Yes!

We don't have the time limit details yet, but the upgrade is slated to be free!

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) August 12, 2020