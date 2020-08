Metro Exodus: il team acquisito da Embracer Group

Embracer Group, i quale consisterebbe in THQ Nordic ed altre compagnie, ha annunciato una serie di acquisizioni compiute quest’oggi. Tra gli otto studio acquisiti, vi troviamo Palindrome Interactive, Sola Media e New World Interactive (quest’ulitmo è lo studio di Insurgency Sandstorm). In questa impressionante lista di acquisizioni, vi è anche la 4A Games, studio meglio conosciuto per la sua serie Metro, con l’ultimo Metro Exodus.

Il CEO di Saber Interactive e il direttore della Embracer Board, Matt Karch ha riferito quanto segue:

Con l’acquisizione dello studio 4A Games, Saber Interactive sta affermando la proprietà su uno dei migliori team indie nell’industria, con il potenziale e la capacità di portare avanti un altro progetto AAA, internalizzando inoltre il valore delle esistenti e future IP nella società. Saber solidifica la sua posizione come leader nel mercato dello sviluppo videoludico nella Comunità degli Stati Indipdendenti e in quello Ucraino. Combinando la nostra tecnologia e capacità con la 4A Games, si presenteranno magnifiche opportunità di crescita ed espansione.



L’Embracer Group ha acquisito il 100% delle azioni dello sviluppatore, il quale ammonta a 36 milioni di dollari statunitensi, come prezzo d’acquisto di partenza. Il CEO di 4A Games, Dean Sharpe, ha dichiarato:

Embracer Group e Saber Interactive sono i partner perfetti per la 4A Games e per il nostro prossimo step di crescita. Insieme, continueremo a costruire sul franchise di Metro e ci concentreremo nel portare un’esperienza multiplayer alla nostra fanbase. Guardiamo al futuro per costruire nuove e ambiziose IP AAA.

La parte dell’ “esperienza multiplayer” risulta piuttosto interessante perchè la 4A Games è meglio conosciuta per i suoi titoli single-player. Inoltre, si parla anche di un unovo tripla A ancora più ambizioso. La terminologia indicata sta a significare, con molta probabilità, che vi sia un nuovo brand in sviluppo, piuttosto che un nuovo Metro. Ovviamente, aspetteremo altre info prima di poter dire altro.

Ricordiamo che Metro Exodus, ultimo titolo della 4A Games, è disponibile su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e PC Windows 10, su quest’ultimo arrivato prima su Epic Games come esclusiva temporale, per poi esser rilasciato dopo un anno sulla piattaforma Valve. GamesVillage starà ben attenta a seguire la faccenda per eventuali aggiornamenti circa il nuovo brand.