A Total War Saga Troy: un milione di download nella prima ora

A Total War Saga: Troy ha riscosso un successo straordinario. Dopo essere stato reso disponibile gratuitamente su Epic Games per 24 ore infatti, il gioco, ultimo capitolo della longeva saga strategica di casa The Creative Assembly, è stato scaricato per ben un milione di volte nella sola prima ora. L’annuncio di questo straordinario risultato è stato dato dagli sviluppatori via Twitter.

We've had one million downloads for TROY in the first hour! Thanks to everyone who claimed it – and if you didn't, there's still just under 21.5 hours to get it for free, courtesy of @EpicGames… pic.twitter.com/eVNjiketzg — Total War (@totalwar) August 13, 2020



L’iniziativa, che era stata annunciata già lo scorso giugno, aveva scopo promozionale, e nell’idea del developer dovrebbe servire ad ampliare il bacino di audience del gioco, avvicinando e fidelizzando una nuova generazione di videogiocatori. Inoltre sembra che A Total War Saga: Troy avrà alcuni DLC a pagamento, attraverso i quali, probabilmente, gli sviluppatori contano di rientrare dei costi di questo giveaway.

Ambientato durante le vicende dell’Iliade, A Total War Saga: Troy dà ai giocatori la possibilità di affrontare battaglie contro eroi come Achille, Ettore e Paride, oltre a reintrodurre la modalità Duello (già vista in Total War: Three Kingdoms) e a rendere disponibili dei personaggi mitologici (come il Minotauro, o i Ciclopi) con un aspetto più realistico.

Il titolo rimarrà in esclusiva su Epic Games Store per il 2020, mentre per l’anno prossimo è già previsto un suo approdo su Steam. Avete già approfittato di questa imperdibile occasione? Sarà possibile riscattare gratuitamente il gioco ancora fino alle 15.00 di oggi, per cui affrettatevi, se non volete perdervi una così ghiotta possibilità.