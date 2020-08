gamescom Opening Night Live: confermata la presenza di oltre 20 giochi

Sicuramente non è certamente un segreto che la gamescom sia uno degli eventi più attesi dell’intera Game Industry. Anche se, questa volta, l’evento si terrà in maniera completamente digitale a causa delle misure restrittive per combattere il COVID-19. Nel corso delle recenti ore, sono venute a galla diverse informazioni piuttosto interessanti dedicata alla gamescom Opening Light Live, la quale aprirà ufficialmente le porte dell’evento in questione.

Ebbene, secondo quanto svelato da Geoff Keighley su Twitter, alla gamescom Opening Night Live ci saranno oltre 20 giochi da mostrare ai vari spettatori. Sicuramente un numero abbastanza rilevante che terrà incollati gli utenti a seguire l’evento fino alla sua conclusione. Vi ricordiamo che la gamescom Opening Night Live si terrà dal 27 agosto, dove tutt’ora non abbiamo alcuna informazione sull’orario. Infine, nello stesso post creato da Geoff Keighley, a partire dalle prossime settimane arriveranno informazioni più dettagliate.

Just two weeks until @gamescom Opening Night Live. We're excited to be doing a LIVE show for you with 20+ games, lots to reveal in the next few weeks! pic.twitter.com/4eNpTxNZxX

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2020