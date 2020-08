Dying Light: disponibile il DLC Hellraid

Sono passati ormai cinque anni dall’uscita di Dying Light, il celebre titolo action survival horror in prima persona dello sviluppatore polacco Techland, ma nonostante il tempo trascorso e un sequel, Dying Light 2, che si prepara all’uscita, gli aggiornamenti continuano ad arrivare. È stata lanciata infatti proprio oggi l’espansione Hellraid (inizialmente prevista per luglio), ispirata all’RPG della stessa Techland previsto per il 2015 e successivamente messo in stand-by dalla compagnia.

Disponibile per Play Station 4, Xbox One e PC, l’espansione farà apparire un vecchio cabinato arcade nel seminterrato della Torre, col quale il giocatore potrà interagire, venendo risucchiato in un oscuro mondo fantasy dai tratti medievali, dove dovrà dare l’assalto alla Torre di Ba’al, sconfiggendo tutta una varietà di mostri infernali, armato di spade, asce o martelli, armi che potranno poi essere utilizzate anche fuori, nella città di Harran che è lo scenario principale del gioco. Una sfida nuova e inattesa per il nostro amato agente speciale Kyle Crane, che non avrà più a che fare con gli zombie, ma con spaventosi scheletri animati.

Hellraid supporterà il multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori, e un suo sistema di progressi. Techland ha inoltre previsto una serie di contenuti gratuiti, oggetti collezionabili, armi, un ranking e un sistema di taglie che arriveranno con il primo aggiornamento, previsto per settembre.

Nel frattempo il developer polacco non smette di lavorare su Dying Light 2, previsto per l’autunno del 2020 su Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series X e PC (via Steam).

Siete pronti a imbarcarvi in questa nuova avventura infernale e a sconfiggere tutte le orde dell’inferno? Hellraid aspetta soltanto voi!