Madden NFL 21: aggiunta la modalità The Yard

Probabilmente lo sport più popolare oltreoceano, il football americano, si prepara a salutare il nuovo capitolo della sua saga videoludica, Madden NFL 21. Il titolo di casa Electronic Arts, nonostante il suo reveal sia stato ritardato dalla situazione sociale estremamente delicata degli Stati Uniti, arriverà entro la fine del mese, sicuramente prima della vera stagione sportiva del football, che si trova alle prese con le problematiche legate alla pandemia da Covid-19.

Il nuovo capitolo della celebrata saga sportiva promette di mantenere (nonostante alcune critiche ricevute) tutte le aspettative dei fan, ma vuole anche rimescolare un po’ le carte, introducendo una nuova modalità, annunciata proprio ieri da EA e intitolata The Yard. Ispirata al football più vero e genuino, quello giocato dalle famiglie nei giardini, magari il giorno del Ringraziamento, TheYard prevede degli scontri 6 vs 6 in un campo più piccolo e con regole diverse, pensate per adattarsi al numero inferiore dei giocatori. Ci sarà anche un occhio di riguardo per la personalizzazione dei giocatori, sia nell’outfit che nei gesti atletici.

Il trailer, che potete vedere sotto, ci dà un gustoso assaggio di cosa questa modalità potrà regalare al gioco e a tutti gli appassionati. Se anche voi non vedete l’ora di giocarla, non vi resta che aspettare ancora un po’: l’uscita è prevista per il 28 agosto su Play Station 4, Xbox One, PC e Google Stadia, mentre le versioni next-gen per Play Station 5 e Xbox Series X arriveranno più avanti nel corso dell’anno.