Horizon Zero Dawn Complete Edition: la nuova patch risolve alcuni problemi

Sicuramente il lancio relativo all’Horizon Zero Dawn Complete Edition non è certamente andato secondo le previsioni di Guerrila Games, il quale è stata soggetta di alcune critiche legate al lavoro sul porting stesso della produzione. Tra problemi legati ai crash, struttering e quant’altro, l’azienda ha da poco pubblicato una nuova patch dedicata al titolo, grazie al quale risolve alcuni problemi segnalati dai giocatori.

Il nuovo update risolve alcuni problemi legati alla meccaniche della Concentrazione ed alcuni crash improvvisi, seppur non tutti. Inoltre, nel post su Twitter, Guerrilla Games svela che questa è solo una piccola patch, dove attualmente stanno lavorando alla prossima per risolvere a tutti i problemi che impattano tutt’ora nell’esperienza di gioco su Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Patch 1.01 for Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is live now. Find the patch notes here: https://t.co/zncfbrzdtG

This is a small initial patch; please know that we are already working on the next one – thanks for your patience and understanding!#HorizonZeroDawnPC pic.twitter.com/VtWSiOkNvG

— Guerrilla (@Guerrilla) August 14, 2020