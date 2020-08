Tears of Avia: annunciata la data d’uscita

Il publisher PQube Games ha da poco annunciato la data d’uscita di Tears of Avia, gioco di ruolo tattico sviluppato da CooCoo Squeaky, società inglese che prova ad unire stile giapponese con stile occidentale. Inizialmente previsto per l’estate, il titolo è pronto ad arrivare su PC e Xbox One il 24 settembre. L’annuncio arriva insieme ad un video gameplay di 8 minuti, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la sua descrizione del gioco:

“Tears of Avia è uno strategico a turni, ambientato nel meraviglioso mondo di Estera. Viaggia nella guerra tra due grandi città-stato, scopri i segreti dietro antiche città abbandonate, e fai scelte per capire la tua morale.

Crea un gruppo di alleati carismatici e utilizza il vasto sistema skill-tree delle abilità per combinare classi e abilità in un numero illimitato di modi. Guida il tuo gruppo attraverso Estera alla ricerca della città perduta di Avalon, impegnandoti in emozionanti battaglie a turni in questa esperienza tattica unica”.