Suicide Squad Kill The Justice League: questo il titolo del gioco Rocksteady

Qualche giorno fa era stato annunciato il nuovo gioco in sviluppo da parte di Rocksteady, sulla Suicide Squad. Oggi invece, dopo essere stato svelato il calendario completo del DC FanDome, si viene a sapere che il titolo ufficiale sarà Suicide Squad Kill The Justice League.

Oltretutto, è stato anche svelato l’orario del nuovo gioco Warner Bros. Games Montreal. Qui sotto potete vedere orari e dettagli dei due titoli.

22 agosto

10:30 PT / 17:30 orario in Italia – Annuncio di Warner Bros. Games Montreal – Gamers! Non vorrete perdervi questo primo sguardo ad un nuovo entusiasmante gioco, con in più sessione di domande e risposte con gli sviluppatori. (20 minuti.)

17:00 PT / 02:00 di notte del 23 agosto in Italia – Suicide Squad: Kill the Justice League – Will Arnett presenta l’attesissimo videogioco svelato da Rocksteady Studios, i creatori del franchise di Batman: Arkham. (20 minuti.)