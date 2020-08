Noblesse: svelata la data di debutto dell’anime

Nonostante le voci di una vendita, Crunchyroll continua a lavorare alacremente, e nella giornata di ieri ha condiviso molte informazioni su Noblesse, l’anime della serie Crunchyroll Originals ispirato al manhwa (ossia il fumetto coreano) di Jeho Son e Kwangsu Lee.

Crunchyroll ha rivelato proprio nella giornata di ieri il trailer dell’opera, e la sua data di debutto, che sarà nell’ottobre 2020. È stato annunciato anche il cast dell’anime, che comprenderà nomi come Tarusuke Shingaki (Demon Slayer, Twittering Birds Never Fly), nel ruolo del protagonista Cadis Etrama Di Raizel, Daisuke Hirakawa (Naruto Shippuden, Detective Conan) in quello del servitore Frankenstein, Kosuke Onishi (Fairy Tail) nei panni di M-21, Ryota Iwasaki (My Hero Academia) in quelli di Yusuke Tashiro e Yohei Hamada come Manabu Kase.

L’anime, prodotto da Crunchyroll e WEBTOONS, sarà diretto da Yasutaka Yamamoto, con il character design di Akiharu Ishii e gli script di Sayaka Harada.

Uscito in patria alla fine del 2007, il manhwa ruota intorno alla vicende del nobile Cadis Etrama Di Raizel, che si risveglia da un lungo sonno durato 820 anni in una città della Corea del Sud e, con l’aiuto del suo fido servitore Frankenstein, cerca di integrarsi nella società del ventunesimo secolo, iscrivendosi anche alla Ye Ran High School. Spesso la vita di Raizel si intreccia però con le trame dell’Unione, una società segreta senza scrupoli che vuole dominare il mondo e che sembra avere a che fare col motivo del suo risveglio.

L’opera è stata tradotta in inglese e pubblicata da WEBTOONS a partire dal 2014, terminando nel gennaio 2019. Nel 2016 è stato pubblicato anche uno spin-off dal titolo Noblesse: Rai’s Adventure. Nello stesso anno, Production I.G. aveva prodotto un primo adattamento anime di 30 minuti dal titolo Noblesse: Awakening (anch’esso disponibile su Crunchyroll).