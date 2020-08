Necromunda Underhive Wars: mostrata la casa Orlock

Necromunda Underhive Wars torna a mostrarsi, e lo fa con una delle “case”che sono presenti nel titolo in sviluppo da parte di Rogue Factor, ovvero l’House Orlock, la casa di Ferro. Per l’occasione è stato quindi pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo che il gioco, che verrà pubblicato da Focus Home Interactive, sarà disponibile a partire dall’8 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Queste le informazioni di Necromunda Underhive Wars attraverso la pagina Steam:

Nelle profondità delle inquinate città formicaio di Necromunda, nelle vertiginose e oscure gallerie del Sottoformicaio, gang rivali lottano senza tregua per potere, ricchezza, sopravvivenza e onore delle rispettive casate. Solo il più forte sopravvive.

Personalizza e fai crescere le tue gang di Escher, Goliath e Orlock. Prepara i loro membri e schierali in scenari distopici. Sfrutta l’ambiente in scontri a fuoco tattici: sali sulle piattaforme sopraelevate per un vantaggio strategico, piazza trappole e tendi imboscate per coinvolgere il nemico in lotte sanguinarie.