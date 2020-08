Cells at Work!!: seconda stagione in arrivo nel 2021

Se da piccoli divoravate i VHS di Esplorando il Corpo Umano, questa notizia vi renderà felici: Cells at Work!!, l’anime che ci rivela il funzionamento del corpo umano raccontandoci le storie dei Globuli Rossi, dei Neutrofili, delle Piastrine, dei Macrofagi e di tutti i 37 trilioni di cellule che si affaccendano nel corpo, tornerà con la seconda stagione che debutterà nel gennaio del 2021.

L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale dell’anime e dal profilo Twitter di Aniplex of America, che ha condiviso l’entusiasmante trailer della nuova stagione, che ci mostra come ci sia letteralmente del sangue da versare quando si tratta di difendere il nostro corpo da tutte le minacce che ogni giorno lo insidiano.

"Putting everything on the line to protect their world and your life."

The cells are back with the long-awaited season 2 of "Cells at Work!!" coming January 2021!

For more information, visit the official website at: https://t.co/uGzg0gWHDG pic.twitter.com/hJD1wfBGd7

— Aniplex of America (@aniplexUSA) August 13, 2020