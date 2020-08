Wicked City: Sentai Filmworks ha acquistato i diritti

Nel 1987 Yoshiaki Kawajiri diede vita a uno dei pilastri dell’animazione nipponica, e dell’horror, girando il film animato Wicked City , arrivato in Italia con il titolo di La città delle bestie. Ora Sentai Filmworks ha annunciato di aver acquistato i diritti di distribuzione digitale di quel capolavoro negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’iconico film verrà quindi reso disponibile su alcune piattaforme selezionate.

Della distribuzione dell’opera in Blu-ray si occuperà invece Discotek, una società specializzata nei titoli vintage, che aveva già pubblicato il film in DVD, sia sottotitolato in inglese che in due differenti doppiaggi, nel 2016.

Wicked City è ispirato alla serie di romanzi omonima di Hideyuki Kikuchi (già autore di Vampire Hunter D, altro romanzo che avrebbe avuto un adattamento animato proprio di Kawajiri), e si pone in un mondo alternativo, retto sul fragile equilibrio di un accordo che regola i rapporti tra gli esseri umani e i mostri del Lato Oscuro. Con la scadenza dell’accordo sempre più vicina, soltanto Giuseppe Maiato, ambasciatore della razza umana, sembra in grado di negoziare una tregua che non tutti, però, vogliono. Riusciranno le due guardie del corpo, l’umano Renzaburo Taki e la bellissima Makie, uno dei mostri del Lato Oscuro, a proteggere il vecchio e a garantire la pace tra i loro due mondi? E soprattutto, è davvero tutto come sembra?

Dal romanzo, che ha avuto una traduzione in occidente soltanto nel 2009, è stato tratto anche un film live-action nel 1992, dal titolo The Wicked City, diretto dal regista di Hong Kong, Peter Mak, con la sceneggiatura di Tsui Hark.