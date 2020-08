UFC 4 disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Da quest’oggi è disponibile il nuovo titolo sportivo di Electronic Arts UFC 4, il quale darà la libertà ai giocatori di creare, plasmare e completare la propria carriera nel mondo di UFC o sfidare gli avversari in Battaglie Blitz o, ancora, combattere nei Campionati del Mondo Online, sino ad arrivare al podio come campione indiscusso dell’Octagone.

I giocatori possono scegliere tra varie modalità già disponibili nel titolo. La modalità Carriera, la quale include un completamente nuovo sistema di evoluzione dei combattenti, così da garantire la libertà di plasmare le proprie abilità. Se questo non vi dovesse bastare, le nuove Battaglie Blitz e gli avvincenti Campionati del Mondo Online vi permetteranno di competere contro altri giocatori da tutto il globo, fino ad arrivare alla vitoria.

Per i fan dello sport, sarà amore a prima vista quando entreranno nelle nuove quattro ambientazioni che rendono omaggio agli stili storici degli sport da combattimento. Tra queste vi sono The Kumite e The Backyard. All’interno dell’Ottagono, il gioco ha fatto sì di far sentire e percepire l’impatto di ogni colpo decisivo, grazie alla nuova esperienza creata per il combattimento e ad un sistema di replay su misura. Qui sotto, potete leggere le parole di Brian Hayes, direttore creativo dell’opera targata EA Sports.

Per EA SPORTS UFC 4 volevamo concentrarci sulla creazione di un gameplay MMA ancora più autentico per i nostri fan. Dagli aggiornamenti al corpo a corpo alle meccaniche di eliminazione, fino ai nuovi input dinamici per colpire e ai controlli di assistenza alle prese, stiamo offrendo un’esperienza di gioco ancora più profonda e accessibile per i fan a tutti i livelli. Abbiamo anche creato un nuovissimo sistema di progressione incentrato sul Created Fighter che premia i giocatori per ogni combattimento attraverso il nuovo Connected Fighter Profile, con cui si potranno mostrare la propria personalità e i risultati dei propri combattenti.

Grazie al Real Player Motion Tech, l’arte del corpo a corpo è resa spettacolare e realistica. I takedown risultano più dinamici e i Ground and Pound rendono la fine dei combattimenti più eccitanti che mai. Inoltre, il grapple assist raffina la precisione mentre si è atterra, con uno schema di controllo dei colpi preciso consente un migliorato accesso alle combinazioni ed al posizionamento.

Questa sera, o meglio, durante questa notte alle 01.30 di sabato 15 agosto, sarà possibile sintonizzarsi sulla Virtual Fight Card di EA SPORTS UFC ai canali YouTube e Twitch di UFC per celebrare insieme il lancio di UFC 4, che ricordiamo arrivare su PlayStation 4 e Xbox One.