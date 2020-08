DOOM Eternal: i numeri dell’FPS in un’infografica

DOOM Eternal, recentemente protagonista del teaser riguardo il nuovo DLC, continua a far parlare di sé o, per meglio dire, continua a farsi vedere. Nell’infografica sottostante potete vedere alcuni numeri che il titolo FPS di id Software e Bethesda ha totalizzato fino ad oggi.

Ben 12.1 miliardi di demoni uccisi, al top gli Imp con più di 2.3 miliardi. Tra i Demoni Super Pesanti uccisi, al primo posto ci sono i Baroni Infernali con più di 67 milioni, seguiti dai Doom Hunter e dai Tyrant. L’arma più popolare è la Doppietta con 1.7 miliardi di uccisioni all’attivo, seguito dal Fucile a pompa e Fucile al plasma.

Le Uccisioni Epiche ammontano a 2.9 miliardi in totale, con 568.190 miliardi di litri di Sangue Demoniaco versato e, secondo l’immagine, abbastanza da riempire 230 milioni di piscine olimpioniche. Le morti dei giocatori toccano quasi i 200 milioni, per la precisione 192 milioni, che corrispondono ad uno Slayer morto ogni 63 Demoni uccisi.

L’infografica continua con una serie di numeri e, giusto per ribadirlo, DOOM Eternal ha totalizzato davvero numeri da capogiro, rivelandosi uno degli FPS migliori di questa generazione. Sicuramente, un finale di generazione degno per il Doomguy (o Doomslayer, a voi la scelta). Il titolo, ricordiamo, è attualmente disponibile per PC Windows 10, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.